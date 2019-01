Budín navideño de pan y fruta Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Nueces, pasas y frutas secas en una "masa" preparada con pan bolillo, leche y huevo. Un postre navideño fácil y rápido. Ingredientes Mantequilla y harina para el molde

3 huevos

2 tazas de leche

6 bolillos, en trozos

1/2 cucharadita de clavo en polvo

1/4 de cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada en polvo

1/2 cucharadita de jengibre en polvo 1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/2 taza de azúcar

1 cucharada de harina

1/2 taza de pasas

1/2 taza de nueces picadas

1 1/2 taza de frutas secas picadas

1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un refractario rectangular con una cantidad generosa de mantequilla y enharina. 2. Bate mulos huevos con la leche en un tazón. Agrega los bolillos y deja remojar hasta que se hayan ablandado lo suficiente como para formar una pasta homogénea al batir. 3. Mezcla el calvo, canela, nuez moscada, jengibre, polvo para hornear y azúcar. Vierte sobre el pan y revuelve. 4. Enharina las pasas, nueces y fruta seca con 1 cucharada de harina y agrega al tazón con el pan. Mezcla bien. 5. Vierte la "masa" dentro del molde y hornea hasta que pase la prueba del palillo, aproximadamente 50 minutos. 6. Permite que se enfríe dentro del molde. Desmolda y adorna con cerezas picadas.

