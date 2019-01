Ensalada de jitomate y queso amarillo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Rebanadas de jitomate y queso amarillo, espolvoreadas con albahaca y aderezadas con una vinagreta básica. Una especie de ensalada caprese, pero con un toque americano. Ingredientes 1/2 kilo de jitomate bola, en rebanadas de 1/2 centímetro de grueso

150 gramos de rebanadas de queso amarillo, cortadas en triángulos

10 hojas de albahaca, picadas finamente

2 cucharadas de aceite

2 cucharaditas de vinagre de manzana

1. Acomoda las rebanadas de jitomate en un platón, coloca los triángulos de queso encima y espolvorea con albahaca. 2. Mezcla el aceite con el vinagre, sal y pimienta. Rocía sobre la ensalada.

