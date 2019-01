Ponche caliente con licor de café Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Jugo de manzana, rebanadas de naranja y limón, con un toque de especias y un piquete de licor de café. La bebida perfecta para tu posada o cena navideña. Ingredientes 2 litros de jugo de manzana

2 clavos de olor

1 raja de canela

1/4 de cucharadita de nuez moscada

2 naranjas sin pelar, en rodajas delgadas

2 limones grandes sin pelar, en rodajas delgadas

2 tazas de licor de café

1. Coloca en una olla de barro el jugo de manzana, clavos, canela, nuez moscada, naranja y limón. Calienta a fuego medio hasta que estén a punto de hervir. 2. Retira la olla del fuego y agrega el licor de café. Calienta de nuevo durante unos minutos, pero sin dejar que hierva. 3. Endulza al gusto y sirve inmeditamente en jarros de barro.

