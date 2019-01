Nopales rellenos de queso Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 35 Min Porciones 4 Las pencas de nopal se cuecen "al dente", se rellenan de queso asadero y se fríen capeadas en aceite bien caliente. Ingredientes 4 pencas de nopal

Sal, al gusto

250 gramos de queso asadero, rallado

1 huevo, separado

1/2 taza de harina

Palillos de madera

1. Abre parcialmente los nopales de un extremo lateral para formar una bolsita, asegurándote de no romperlos. Enjuágalos muy bien para eliminar la baba y cuécelos en agua hirviendo con sal, hasta que estén "al dente", suaves pero firmes, 15 minutos (más o menos). Escurre y enjuaga. 2. Rellena los nopales con cantidades iguales de queso rallado y cierra con los palillos. 3. Bate la clara de huevo a punto de turrón, hasta que forme picos firmes. Añade la yema de huevo y sigue batiendo hasta integrar perfectamente. Sazona con sal. 4. Pasa los nopales rellenos por la harina y luego por el huevo. Fríelos uno por uno en aceite bien caliente, hasta que el huevo se vea ligeramente dorado. Escurre sobre toallas de papel. 5. Si lo deseas, sirve estos nopales bañados en salsa de jitomate y acompaña con arroz o frijoles.

