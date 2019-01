Nopales con chorizo Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Nopales y chorizo frito guisados en una salsa de tomate verde con chile serrano. Acompaña con frijoles y tortillas de maíz. Ingredientes 1 kilo de tomate verde

2 cebollas medianas

4 dientes de ajo

2 chiles serranos, o al gusto

1 kilo de chorizo, desmenuzado

1 kilo nopales precocidos, escurridos

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Licua el tomate con la cebolla, ajo y chile, hasta tener una salsa homogénea. Reserva. 2. Calienta un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega el chorizo y permite que se fría en su propia grasa hasta que se haya dorado. Escurre el exceso de grasa y vierte la salsa de tomate, nopales y sal. Deja que suelte el hervor, reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos.

