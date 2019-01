Tapas de pan con jitomate Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Rebanadas tostadas de pan bolillo (o baguette) con jitomate, aceituna y albahaca picados. Sencilla y sabrosa con un aire español. Ingredientes 3 jitomates grandes, picados

1 taza de aceitunas negras, picadas

4 dientes de ajo, picados

3 cucharadas de albahaca picada

Aceite de oliva, al gusto

Sal y pimienta, al gusto

1. Mezcla los jitomates con las aceitunas, ajo y albaca. Rocía con aceite de oliva al gusto y sazona con sal y pimienta. 2. Tuesta las rebanadas de pan en el horno y sírvelas con la mezcla de jitomate encima.

