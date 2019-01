Pastel de chocolate sin hornear Tiempo Total 12 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 20 Una especie de mousse de chocolate dentro de una base de soletas. Este pastel frío se refrigera durante varias horas antes de servir. Ingredientes 225 gramos de chocolate semi-amargo, picado

3 cucharadas de agua

2 yemas de huevo, batidas

2 cucharadas de azúcar glass

1 taza de crema para batir

2 claras de huevo

335 gramos de soletas (lenguas de gato o dedos de dama) Cómo hacerlo 1. Forra con papel encerado dos moldes para panqué. 2. Bate las claras de huevo a punto de turrón. En otro tazón, bate la crema batida a punto de nieve. 3. Derrite el chocolate a baño maría. Incorpora el agua. Retira del fuego y añade las yemas; bate bien hasta tener una mezcla uniforme. Añade el azúcar e incorpórala bien. Envuelve la crema batida, seguida del las claras de huevo. 4. Cubre el fondo de cada molde con una capa de soletas. Corta el resto de las soletas a la mitad y utilízalas para cubrir los lados de los moldes. Vierte dentro de los moldes cantidades iguales de la mezcla de chocolate. Refrigera entre 12 y 24 horas. Desmolda y, si lo deseas, sirve con crema batida encima. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.