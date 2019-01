Aguacates rellenos con ensalada de pollo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Utiliza las sobras de pollo del día anterior para preparar esta ensalada con apio y mayonesa, servida en mitades de aguacate. Ingredientes 1/2 pechuga de pollo, cocida y deshebradas

1 tallo de apio, picado finamente

1/2 taza de cebollín picado

3 cucharadas de mayonesa

2 aguacates partidos a la mitad, sin hueso

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla la pechuga de pollo con el apio, cebollín y mayonesa. Sazona al gusto con sal y pimienta. 2. Corta los aguacates a la mitad y quítales el hueso. Rellénalos con cantidades iguales de ensalada y sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.