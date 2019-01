Cupcakes de chocolate y calabacita Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Hasta las verduras saben mejor con chocolate. Disfruta estos deliciosos pastelitos de chocolate con calabacita y decóralos de acuerdo a la ocasión. Ingredientes 60 gramos de chocolate semi-amargo

3 huevos

1 3/4 taza de azúcar mascabado

1 taza de aceite vegetal

2 tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

2 tazas de calabacitas ralladas

3/4 taza de nueces de Castilla, picadas

1 botecito (453 gramos) de betún de chocolate

Bate los huevos y azúcar en un tazón grande hasta que se espesen, aproximadamente 10 minutos. Incorpora el aceite y chocolate derretido ya frío. Mezcla bien. 3. Revuelve la harina, polvo para hornear, bicarbonato y sal en un tazón pequeño. Añade estos polvos a la mezcla de huevo, moviendo solo hasta incorporar. Envuelve las calabacitas y 2/3 taza de nuez. 4. Vierte dentro de los moldecitos llenándolos hasta 2/3 partes de su capacidad. 5. Hornea hasta que al insertar un palillo éste salga limpio, aproximadamente 20 minutos. Retira del horno y deja dentro de los moldes por 10 minutos, luego desmolda y coloca sobre una rejilla para que se enfríen completamente. 6. Cubre la superficie de los cupcakes con el betún de chocolate y adorna con mitades de nuez.

