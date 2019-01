Panela con chile guajillo Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 La panela se hornea cubierta de tiras de chile guajillo fritas en aceite con ajo. Córtala en trocitos para picar o sírvela en tacos. Ingredientes 3 cucharadas de aceite de oliva con ajo

2 dientes de ajo, picados

3 chiles guajillos, desvenados, sin semillas y cortados en tiras delgadas

1 queso panela chico Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. 2. Calienta el aceite de oliva en un sartén a fuego medio y sofríe el ajo junto con los chiles durante unos minutos, hasta que el chile se haya dorado ligeramente. Cuida que no se queme. 3. Coloca el queso panela dentro de un refractario. Saca los chiles del sartén con el ajo y acomódalos sobre la panela. Tapa con papel aluminio y hornea hasta que ésta se suavice un poco, entre 10 y 15 minutos.

