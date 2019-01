Alubias con tocino y chorizo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Alubias guisadas con tocino, chorizo y cebolla, en muy poco caldo. Un platillo con sabor y aire español Ingredientes 100 gramos de chorizo, desmenuzado

100 gramos de tocino, picado

1 cebolla morada, en medias lunas

1 cucharada de aceite de oliva

½ kilo de alubias, cocidas y con muy poco caldo

Consomé granulado de pollo, al gusto

Calienta un sartén a fuego medio y fríe el chorizo en su propia grasa, hasta que se haya dorado. Escurre el exceso de grasa y retira del sartén. Reserva. 2. Agrega el tocino al mismo sartén y fríe hasta que esté dorado y crujiente. Escurre el exceso de grasa y retira del sartén. Reserva. 3. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Añade las alubias y cocina unos minutos, moviendo con cuidado, hasta que se calienten. Añade el tocino y el chorizo fritos, y sazona con el consomé granulado. Mezcla bien y cocina hasta que se hayan resecado un poco. 4. Sirve y espolvorea con cebollín picado.

