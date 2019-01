Soya con tocino y chorizo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Soya texturidada, tocino y chorizo en una salsa de jitomate con el sabor ahumado de los chiles chipotles adobados. Ingredientes 250 gramos de tocino, picado

250 gramos de chorizo, desmenuzado

1 cebolla grande, en medias lunas

300 gramos de soya texturizada, hidratada, escurrida y fría

500 gramos de jitomates

Chiles chipotles en adobo, al gusto

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta un sartén a fuego medio (sin aceite) y fríe el tocino junto con el chorizo hasta que se hayan dorado ligeramente. Escurre el exceso de grasa y agrega la cebolla y la soya hidratada. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que la cebolla se vea transparente. 2. Mientras, cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que estén suaves. Pela los jitomates y licúalos con chile chipotle y adobo. Vierte sobre el guiso de soya y sazona con sal. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 20 minutos o hasta que los sabores se hayan integrado. 3. Sirve como plato fuerte acompañada de frijoles o en tacos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.