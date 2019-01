Centros de dona con canela Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Centros de dona con canela fritos y espolvoreados con azúcar y canela. Son fáciles y rápidos de preparar. Ingredientes 1 litro de aceite de canola (para freír)

2 1/4 tazas de harina de trigo

1/3 taza de azúcar

1 cucharada de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta gorda en polvo 1/2 cucharadita de canela molida

3/4 taza de leche

1/4 taza de aceite de canola

1 huevo, ligeramente batido

1 taza de azúcar

1 cucharadita de canela molida Cómo hacerlo 1. Calienta 1 litro de aceite a 190 °C (375 °F). 2. Mezcla la harina, 1/3 taza de azúcar, polvo para hornear, sal, pimienta gorda y 1/2 cucharadita de canela en un tazón grande. Forma un pozo en el centro y vierte la leche, 1/4 taza de aceite de canola y huevo. Mezcla bien. 3. Toma cucharadas cafeteras de la mezcla y pásalas al aceite bien caliente. Fríelas hasta que se hayan dorado uniformemente, entre 2 y 4 minutos. Escurre el exceso de grasa en toallas de papel. 4. Mezcla 1 taza de azúcar y 1 cucharadita de canela molida en una bolsa de plástico con cierre. Coloca unas cuantas bolitas tibias en la bolsa y agita para cubrirlas de la mezcla. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.