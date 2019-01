Salsa tipo chimichurri Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta receta similar al chimichurri está llena de sabor. Sirve sobre un buen corte carne argentino. A diferencia del chimichurri tradicional, los ingredientes de esta salsa se licuan. Ingredientes 2 cucharadas de albahaca fresca

1 cucharada de cebolla cambray picada

2 cucharadas de pimiento verde picado

2 cucharadas de orégano fresco picado

180 mililitros de aceite de oliva

4 cucharadas de vinagre de vino blanco

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Muele todos los ingredientes en la licuadora o procesador de alimentos hasta obtener una mezcla casi homogénea. Refrigera durante por lo menos 3 horas para un mejor sabor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.