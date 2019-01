Pastel de mousse de chocolate sin hornear Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Deleita el paladar de tus invitados con este delicioso pastel de mousse de chocolate sobre una base de galletas de lenguas de gato (soletas o dedos de dama). Ingredientes 670 gramos de galletas lengua de gato (ver nota)

475 mililitros de crema para batir

2 tazas de chispas de chocolate semi-amargo

4 claras de huevo

Forra con las galletas el fondo y la orilla de un molde desmontable de 23 centímetros de diámetro. Derrite las chispas de chocolate en baño maría, moviendo constantemente. Agrega los 2 huevos en cuanto se derrita el chocolate y asegúrate de mezclar muy bien. 2. Bate la crema en un tazón grande hasta que se espese. En otro tazón bate las claras hasta que formen picos firmes. 3. Envuelve 1/3 parte de las claras batidas en el chocolate. Vierte inmediatamente dentro del tazón con las claras restantes y envuelve. envuelve esta mezcla con el resto de las claras. Incorpora la crema batida con movimientos envolventes hasta tener una mezcla uniforme. 4. Vierte el mousse dentro del molde con las calletas. Cubre con plástico adherente y refrigera durante por lo menos 4 horas antes de servir.

