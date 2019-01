Calabacitas al gratín Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Capas de calabacita, queso fresco y salsa de jitomate, horneadadas con crema y cubiertas con una costra de pan molido. Ingredientes 45 gramos de mantequilla

1/2 kilo de jitomates, cocidos en poca agua

1 diente de ajo

1 pizca de mejorana seca

1pizca de tomillo seco

1 pizca orégano seco

1 cucharada de aceite 1 cebolla chica, picada

1 pimiento rojo, sin semillas y picado

Sal, al gusto

1 kilo de calabacitas

1 queso fresco mediano, desmoronado

1/2 taza de crema

1. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa con mantequilla un molde refractario cuadrado. 2. Cuece los jitomates en agua hirviendo, hasta que se hayan suavizado. Pélalos y licúalos junto con el ajo, mejorana y tomillo. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Incorpora el pimiento y sofríe durante 5 minutos más, hasta que esté suave. Vierte la salsa de jitomate y deja que hierva a fuego bajo durante 5 minutos. Sazona con sal. 4. Mientras, corta las calabacitas a lo largo en rebanadas de 1/2 centímetro. Hierve agua con sal en una olla mediana, agrega las calabacitas y deja que hiervan en el agua durante solo 1 minuto. Escúrrelas y enjuágalas con agua fría para detener el proceso de cocción. 5. Coloca en el refractario engrasado 1 capa de calabacitas, espolvorea con queso fresco y vierte encima un poco de salsa de jitomate. Repite el procedimiento hasta terminar con las calabacitas, queso y salsa. Agrega encima una capa de crema y cubre con pan molido. 6. Hornea durante 20 minutos o hasta que el pan se haya dorado y las calabacitas resecado.

