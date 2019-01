Tacos de queso en salsa de epazote Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Cubos de queso Oaxaca en una salsa de epazote con chile serrano. Ideales como botana o para calmar el hambre entre comidas. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 manojo de epazote, sus hojas

4 chiles serranos

Sal, al gusto

300 gramos queso Oaxaca, cortado en cubos

1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-bajo. Licua el epazote con los chiles y ¼ de taza de agua, hasta tener una consistencia homogénea. Vierte dentro del sartén con el aceite caliente y deja que hierva hasta que los sabores se hayan incorporado. Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco de más agua. 2. Retira del fuego y agrega el queso. Sirve sobre las tortillas calientes.

