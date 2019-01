Pescado al vapor estilo chino Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Trozos de pescado cocidos al vapor entre cebollitas cambray, col y champiñones. Sirve sobre una cama de arroz al vapor y baña con los jugos del pescado. Ingredientes 3 cebollitas cambray, cortadas en tres trozos

2 champiñones, rebanados

6 hojas de col, rebanada en trozos largos y delgados

750 gramos de pescado blanco, cortado en 4 trozos

2 trjocitos de jengibre fresco, finamente picado 2 dientes de ajo, picados

Chile de árbol seco triturado, al gusto

4 cucharadas de salsa de soya light

2 cucharadas de agua

Acomoda la mitad de las cebollitas en la parrilla de una olla vaporera mediana. Coloca mitad de los champiñones y mitad de col sobre éstas, y acomoda el pescado encima. Espolvorea con jengibre, ajo y chile triturado. Cubre con el resto de los cebollines, champiñones y col. Rocía con la salsa de soya y agua. 2. Coloca la rejilla de cocción al vapor sobre 5 cm de agua hirviendo y cubre. Deja cocer de 15 a 20 minutos. Adorna con cilantro, si lo deseas.

