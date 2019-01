Pastel de chocolate delicioso Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Cocoa, vainilla y aceite (en lugar de mantequilla) hacen de este pastel de chocolate uno verdaderamente delicioso. Hornéalo en moldes redondos, cuadrados, de rosca o moldecitos para muffins. Ingredientes 2 tazas de harina

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 3/4 tazas de azúcar blanca

1 cucharadita de sal

3/4 taza de cocoa en polvo 3/4 taza de agua

3/4 taza de aceite vegetal

3 huevos, a temperatura ambiente

1 cucharadita de extracto de vainilla

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina dos moldes de 23 centímetros de diámetro. 2. Mezcla el harina, bicarbonato, polvo para hornear, azúcar, sal, cocoa, 3/4 de taza de agua y aceite vegetal en un tazón. Bate durante 2 minutos con una batidora eléctrica a velocidad media. Sin dejar de batir, agrega los huevos, extracto de vainilla y 1/2 taza de agua y continúa batiendo durante otros 2 minutos. 3. Vierte la masa en los moldes y hornea hasta que el pastel se sienta esponjoso al tacto y al insertar un palillo éste salga limpio, aproximadamente 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar en el molde durante 10 minutos. Desmolda y coloca sobre una rejilla para que se enfríe completamente.

