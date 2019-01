Pastel en forma de gusano Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Este pastel será la atracción de tu próxima fiesta infantil. Utiliza cualquier sabor de harina para pastel y decóralo con diferentes tipos de dulces para darle antenas, ojos, cejas y boca. Pinta el coco de verde y utilízalo como pasto. Ingredientes 1 paquete (517 gramos) de harina para pastel amarillo

1 paquete (462 gramos) de betún de vainilla o de color

1/2 taza de coco seco rallado Cómo hacerlo 1. Prepara el pastel de acuerdo a las instrucciones del paquete y hornéalo en un molde de rosca. Permite que se enfríe dentro del molde y desmóldalo en una tabla para cortar. 2. Corta un pedazo de cartón lo suficientemente grande como para colocar dos moldes de rosca y fórralo con papel aluminio. 3. Corta el pastel por la mitad y colocalo sobre el cartón formando una "S". 4. Decora con betún de diferentes colores, dulces, grageas, etc. Usa colorante verde para el coco y úsalo como "pasto".

