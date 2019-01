Ensalada de tres quesos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Quesos panela, Chihuahua y fresco con lechuga y aguacate, aderezados con una vinagreta de cilantro y limón. Ingredientes Vinagreta 1 taza de hojas de cilantro

6 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón persa

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharada de mostaza clásica Ensalada 1 lechuga orejona, troceada

200 gramos de queso panela, cortado en cubos de 1 centímetro

200 gramos de queso Chihuahua, cortado en cubos de 1 centímetro

200 gramos de queso fresco, cortado en cubos de 1 centímetro

Sal y pimienta, al gusto

1. Licua muy bien las hojas de cilantro con el aceite de oliva, jugo de limón, vinagre y mostaza. 2. Mezcla con mucho cuidado la lechuga con los tres quesos. Sazona con sal y pimienta, y adereza con la vinagreta de cilantro. Sirve y adorna cada porción con rebanadas de aguacate.

