Pollo al limón rostizado en el horno Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Descubre lo fácil que es rostizar este pollo con romero y limón en el horno de tu cocina. Jamás volverás a comprarlo en la rosticería o el supermercado. Ingredientes 1 pollo entero

1 cucharada de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

2 ramitas de romero

3 dientes de ajo

1 limón amarillo, en mitades Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230 °C. Lava bien el pollo y sécalo con toallas o servilletas de papel. 2. Salpimienta el pollo por todos lados y espolvorea por fuera las hojas de 1 ramita de romero. Coloca la ramita de romero restante dentro del pollo junto con los dientes de ajo y los trozos de limón. 3. Coloca el pollo sobre la rejilla de una fuente para horno. Hornea durante 1 hora o hasta que sus jugos sangan claros.

