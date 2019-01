Torta de chocolate Tiempo Total 7 H 5 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 Esta tarta con 4 capas de chocolate oscuro y relleno cremoso es irresistiblemente delicioso y fácil de preparar. Ingredientes 1 caja (511 gramos) de harina para pastel de chocolate

1 taza de crema para batir

1 paquete (227 gramos) de queso crema

2/3 taza de azúcar mascabado

1 cucharadita de extracto de vainilla

28 gramos de chocolate para repostería sin azúcar Cómo hacerlo 1. Prepara y hornea el pastel de chocolate siguiendo las instrucciones en el paquete. Hornéalo en dos moldes de 23 centímetros de díametro. Deja enfriar. Cuando los pasteles estén fríos, córtalos en dos capas. Tendrás 4 capas de pastel. 2. Coloca el queso crema, azúcar mascabado y vainilla en un tazón grande y bate hasta tener una mezcla suave. 3. En otro tazón, bate la crema hasta formar picos suaves y envuélvela en la mezcla anterior. 4. Coloca la primera capa de pastel en un platón. Unta 1/4 del relleno sobre esta capa y coloca la segunda capa encima. Repite con las siguientes capas. Después de embetunar la última capa, ralla el chocolate y espolvorea sobre el pastel. Refrigera durante 6 horas antes de servir.

