Pastel de chocolate y café Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 En este pastel se combinan deliciosamente los sabores del chocolate y el café. Es muy fácil de preparar, pero dejarás impresionados a tus amigos. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

1 1/8 tazas de harina

1/2 taza de cocoa en polvo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de sal 1/2 taza de mantequilla

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 22 centímetros. Cierne juntos la harina, cocoa, bicarbonato y sal. Reserva. 2. Acrema la mantequilla y azúcar en un tazón mediano. Sin dejar de batir, agrega el huevo y vainilla. Agrega alternadamente la mezcla de harina y el café. Deja de batir en cuanto todos los ingredientes estén incorporados. 3. Hornea hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio, entre 35 y 45 minutos.

