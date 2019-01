Nopales rellenos capeados Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Nopales rellenos de queso adobera, capeados y fritos. Se sirven acompañados de una salsa picada de jitomate. Ingredientes 12 nopales enteros

1/2 cebolla

10 ramitas de cilantro

Sal, al gusto

250 gramos de queso adobera, cortado en 6 rebanadas

3 huevos

Aceite para freír, la cantidad necesaria

1 taza de harina Salsa picada 3 jitomates, finamente picados

1 cebolla mediana, finamente picada

4 chiles serranos, finamente picados

5 ramitas de cilantro, sus hojas picadas

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca los nopales en una olla junto con 1/2 cebolla y 10 ramitas de cilantro. Cubre con agua y agrega sal. Cocina durante 30 minutos, hasta que estén suaves. Escúrrelos bien y sécalos con una toalla limpia o toallas de papel. 2. Forma seis emparedados o sándwiches y rellena cada uno con 1 rebanada de queso. 3. Bate las claras de huevo en un tazón limpio y seco hasta que formen picos firmes (punto de turrón). Agrega las yemas y sigue batiendo hasta tener la consistencia espumosa adecuada. 4. Vierte suficiente aceite en un sartén pesado hasta tener 2 centímetros de profundidad. Calienta a fuego medio-alto. 5. Enharina ambos lados de los emparedados de nopal y sumérgelos en el huevo hasta capearlos completamente. Fríe uno por uno en el aceite hasta que se hayan dorado ligera y uniformemente. Sírvelos acompañados de salsa picada. 6. Mezcla todas las verduras de la salsa y sazona con sal. Salsa picada Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

Mezcla todas las verduras de la salsa y sazona con sal. Salsa picada