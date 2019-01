Nopales rellenos de pescado Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una especie de emparedado de nopal relleno de cazón fresco con queso asadero y una salsa sencilla de jitomate. Una receta saludable y nutritiva. Ingredientes 1 cucharada de aceite

8 nopales tiernos

4 filetes de cazón

Sal y pimienta, al gusto

3 jitomates saladet

1 pizca de orégano seco

Corta cuatro trozos de papel aluminio, lo sufiecientemente grandes como para envolver los nopales. Coloca 1 nopal sobre un trozo de papel y acomoda encima 1 filete de pescado y 1 trozo de queso. Baña con la salsa de jitomate y cubre con otro nopal. Repite el procedimiento hasta terminar con los ingredientes. Dobla las orillas del papel aluminio asegurándote de sellarlas muy bien para evitar que escape el vapor. 4. Prepara un baño María a fuego medio y cuece los nopales rellenos durante 30 minutos. 5. Abre los paquetes con mucho cuidado y sirve inmediatamente.

