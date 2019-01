Peras en salsa de fresa Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Mitades de pera pochadas en un jarabe simple y bañadas en una salsa de fresas frescas con crema y leche condensada. Ingredientes 6 peras, peladas, cortadas por mitad a lo largo

2 cucharadas de jugo de limón

1 1/2 tazas de agua

1/2 taza de azúcar

3 cucharadas de ron o brandy

1 kilo de fresas frescas

1/2 taza de crema para batir

Retira las semillas de las peras y barnízalas con jugo de limón. Calienta el agua junto con el azúcar y el ron en una cacerola amplia a fuego medio, hasta que empiece a hervir. Agrega las peras, tapa y cocina a fuego bajo hasta que estén suaves, aproximadamente 20 minutos. Retira del fuego, escurre y deja enfriar. 2. Licúa las fresas con la crema y la leche condensada, hasta tener una salsa homogénea. Sirve las peras ya frías bañadas en la salsa de fresa.

