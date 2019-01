Postre de zapote con Jerez Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pulpa de zapote prieto con jugos de naranja y limón y un toque de vino de Jerez. Prepáralo fácil y rápidamente. Ingredientes 1 kilo de zapotes negros

1/2 taza de azúcar

2 naranjas, su jugo

2 limones, su jugo

3 cucharadas de vino de Jerez Cómo hacerlo 1. Pela los zapotes, desecha las semillas y pasa la pulpa por un colador. Coloca la pulpa de zapote dentro de un tazón, agrega el azúcar, jugo de naranja, jugo de limón y vino de Jerez. Mezcla muy bien todo muy bien. Tapa y refrigera durante 1 hora antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.