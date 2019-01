Plátanos machos envinados Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Plátanos machos cocidos lentamente en una salsa de vino tinto y servidos con un toque de crema. ¡Un postre fácil de preparar y de impresionar! Ingredientes 5 plátanos machos

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla derretida

1 1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de canela molida

1/2 taza de vino tinto

Corta las puntas de los plátanos, pero no los peles, y corta a la mitad, a lo largo. Barniza la pulpa de cada mitad con mantequilla y espolvorea con mitad del azúcar y toda la canela. 2. Acomoda los plátanos en un sartén o cazuela grande con tapadera. Espolvorea con el resto del azúcar y vierte encima el vino tinto. Tapa el sartén y calienta a fuego alto durante 3 minutos, hasta que el vino empiece a hervir. Reduce el fuego a bajo y cocina entre 15 y 20 minutos, hasta que los plátanos estén muy suaves. 3. Sirve los plátanos calientes con todo y cáscara, y agrega un poco de crema encima.

