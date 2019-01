Pastel noruego de almendras Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Un pastel de almendra cubierto con una natilla espesa deliciosamente dulce. Definitivamente no apto para la dieta. Ingredientes Natilla 5 yemas de huevo

2/3 taza de azúcar blanca

1/2 taza de crema para batir

2/3 taza de mantequilla Pastel 5 claras de huevo

1 2/3 taza de azúcar glass

1 cucharadita de polvo para hornear

2 tazas de almendras finamente picadas Cómo hacerlo 1. Coloca las yemas y el azúcar en una cacerola a fuego bajo (o a baño María) y bátelas con un batidor de globo o tenedor. Sin dejar de batir, incorpora la crema y cocina, moviendo constantemente, hasta que se espese. Retira del fuego y añade la mantequilla, moviendo hasta incorporar completamente. Coloca un trozo de plástico adherente encima de la mezcla y refrigera durante toda la noche. Natilla: 3. Precalienta el horno a 200 °C (400 °F). Engrasa un molde desmontable de 23 centímetros de diámetro. Bate las claras con la batidora eléctrica hasta formar picos firmes. 4. Aparte, mezcla las almendras, polvo para hornear y azúcar glass. Envuelve en las claras hasta tener una mezcla uniforme. Vierte dentro del molde. 5. Hornea durante 30 minutos aproximadamente, hasta que el pastel se sienta esponjoso al tacto. Retira del horno y enfría completamente antes de delmoldar. Coloca la natilla encima y sirve. Pastel: Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.