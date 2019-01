Pan rústico de zarzamora Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 9 Un pan de zarzamora con una textura única y deliciosa. Es fácil de preparar y especialmente delicioso acompañado de una taza de café. Ingredientes 2 tazas de harina

1 1/2 tazas de azúcar blanca

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

2/3 taza de margarina

2 huevos, batidos

2/3 taza de leche

1 taza de zarzamoras Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 23×23 centímetros. 2. Mezcla la harina, azúcar, polvo para hornear y sal en un tazón. Añade la mantequila e incorpórala con la ayuda de dos tenedores hasta formar varias migajas grandes. Reserva 3/4 de taza de esta masa. Mezcla los huevos y leche y e incorpora dentro del con el resto de la masa en el tazón. 3. Vierte la masa dentro del molde y distribuye encima las zarzamoras. Cubre con la masa reservada. 4. Hornea hasta que al insertar un palillo éste salga limpio; de 25 a 30 minutos aproximadamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.