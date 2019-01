Pan dulce de crema ácida Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Delicioso pastel con crema ácida y un toque de vainilla, cubierto con un glaseado espeso bastante sencillo. Este pan dulce en forma de rosca es muy bueno a la hora del desayuno o la merienda en compañía de una buena taza de café. Ingredientes Relleno 1/2 taza de mantequilla

1 taza de azúcar blanca

1/2 taza de azúcar mascabado, comprimida en la taza

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 taza de crema ácida

1 cucharadita de canela molida

1/4 taza de azúcar mascabado Glaseado 4 cucharadas de leche

1 taza de azúcar glass

Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de rosca grande. 2. Bate la mantequilla, azúcar blanca, 1/2 taza de azúcar mascabado, crema ácida, huevos y vainilla en un tazón. Agrega la harina, polvo para hornear y bicarbonato. Bate hasta tener una mezcla uniforme. 3. Para preparar el relleno mezcla la canela y 1/4 taza de azúcar mascabado. 4. Vierte mitad de la masa dentro del molde engrasado y espolvorea con el relleno de canella y azúcar. Agrega encima el resto de la masa. 5. Hornea de 40 a 45 minutos aproximadamente. Retira del horno y deja enfriar. 6. Para preparar el glaseado mezcla el azúcar glass con 2 o 3 cucharadas de leche hasta tener una mezcla uniforme y espesa. Vierte sobre el pastel frío. Si deseas, puedes espolvorear confeti de azúcar.

