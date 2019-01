Pastel de chocolate sin huevo ni leche Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 14 Pastel de chocolate sin huevo, vainilla y vinagre blanco, pero sin huevo ni leche. Puedes utilizar aceite en lugar de margarina. ¡Simplemente delicioso! Ingredientes Pastel:

3 tazas de harina

2 tazas de azúcar blanca

1 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 1/2 cucharaditas de sal

6 cucharadas de cocoa en polvo

10 cucharadas de margarina derretida

2 cucharadas de vinagre blanco 2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 tazas de agua

Betún:

4 tazas de azúcar glass

3 cucharadas de cocoa en polvo

1/2 taza de margarina

1/2 taza de margarina

6 cucharadas de agua Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 ºC (350 ºF). 2. Cierne juntos la harina, azúcar, bicarbonato, sal y 6 cucharadas de cocoa dentro de un molde de 23×33 centímetros. 3. Rocía la margarina derretida y el vinagre sobre la mezcla de harina. Agrega la vainilla y agua fría y mueve hasta deshacer todos los grumos. 4. Hornea durante 35 minutos. Pastel: 6. Mezcla el azúcar glass, 6 cucharadas de agua, 3 cucharadas de cocoa y 1/2 taza de margarina. Calienta hasta que se derrita, moviendo hasta tener una mezcla homogénea. Si lo deseas, agrega vainilla y nueces. Unta sobre el pastel. Betún:

