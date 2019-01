Pastel de chocolate con chile Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 Pastel de chocolate con un toque de chile en polvo que lo hace único, sin hacerlo picoso. Va cubierto de un betún de chocolate con leche y vainilla. Ingredientes Pastel:

2 tazas de azúcar blanca

2 tazas de harina

1/2 cucharadita de sal

1 taza de mantequilla

1 taza de agua

3 cucharadas de cocoa en polvo

1/2 taza de crema ácida

2 huevos 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de chile en polvo

Betún:

1/4 taza de mantequilla

1/3 taza de cocoa en polvo

2 tazas de azúcar glass

1/4 taza de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 23×33 centímetros. 2. Mezcla el azúcar, harina y sal en un tazón. Reserva. 3. Coloca 1 taza de mantequilla, agua y 3 cucharadas de cocoa en una cacerola y calienta hasta que hierva. Retira del fuego y añade a la mezcla de harina; bate hasta tener una pasta homogénea. 4. En otro tazón bate la crema ácida, huevos, bicarbonato y chile. Vierte dentro del tazón con la harina y mezcla bien. Vierte dentro del molde. 5. Hornea hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio; entre 20 y 30 minutos. Deja enfriar. Pastel: 7. Derrite 1/4 de taza de mantequilla y agrega 1/3 de taza de cocoa, azúcar glass, leche y vainilla. Mezcla hasta tener una mezcla homogénea y sin grumos. 8. Decora el pastel frío. Corta en cuadritos y sirve. Betún:

