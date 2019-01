Pastel de chocolate con refresco de cola Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Este pastel de chocolate lleva refresco de cola en lugar de aceite. El resultado es sorprendentemente esponjoso con un toque diferente que le encanta a a todos. Puedes experimentar con otros sabores de refresco. Ingredientes 1 caja (517 gramos) de harina preparada para pastel de chocolate

1 lata o botella (355 mililitros) de refresco de cola Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa un molde refractario de 23×33 centímetros. 2. Mezcla la harina para pastel con el refresco en un tazón. Bate con un tenedor hasta que tengas una mezcla homogénea, aproximadamente 3 minutos. Vierte la mezcla en el molde. 3. Hornea hasta que al insertar un palillo en el centro del pastel, éste salga limpio, de 35 a 40 minutos aproximadamente. Saca del horno y deja enfriar completamente antes de cortar.

