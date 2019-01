Betún de merengue Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Betún de merengue con un toque de vainilla. Esta receta es un poco más laboriosa y precisa que otras, pero vale la pena. Ingredientes 2 tazas de azúcar blanca

1/3 taza de agua

1/4 taza de miel de maíz

1/8 cucharadita de sal

4 claras de huevo

1/4 cucharadita de cremor tártaro

1. Coloca el azúcar, agua, miel de maíz y sal en una olla mediana y calienta a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que el azúcar se disuelva. Deja sobre el fuego, sin batir, hasta que la mezcla alcance punto de bola suave a una temperatura aproximada de 115 °C o 240 °F. 2. Mientras, bate las claras de huevo con el cremor tártaro en un tazón hasta formar picos firmes (punto de turrón). Una vez que el ha alcanzado el punto de bola suave, a mezcla de azúcar alcance el punto de bola, viértela lentamente sobre las claras, batiendo constantemente. Agrega la vainilla y bate hasta obtener la consistencia deseada.

