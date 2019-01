Mi famoso bloody Mary Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Jugo de tomate con verduras, vodka, salsa inglesa y aceitunas. Una bebida para disfrutarse a la hora del almuerzo. Ingredientes 1 trozo de limón

1 pizca de sal de apio

1 taza de cubos de hielo

45 ml de vodka

1 cucharadita de salsa inglesa 2 chorritos de salsa Tabasco

200 ml de jugo de tomate con verduras

2 aceitunas verdes rellenas

1 tallo de apio

Frota el trozo de limón alrededor del borde de un vaso y escharcha con la sal de apio. Llena el vaso con hielo y reserva. 2. En una coctelera llena de hielo, combina el vodka, las salsas y el jugo de verduras. Agita muy bien y cuela dentro del vaso que preparaste. Decora con aceitunas verdes, un trozo de limón y un tallo de apio. Sazona con pimienta negra y disfruta.

