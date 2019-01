Pastel de pasitas con nuez Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Pastel de uva pasa con nuez y un toque de canela. Ideal para acompañar el té o café en una tarde agradable. Ingredientes 2 tazas de pasitas

4 tazas de agua

1 taza de mantequilla

1 1/2 tazas de azúcar blanca

1/2 taza de azúcar mascabado 3 1/4 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de sal

2 cucharaditas de canela molida

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 taza de nueces molidas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 23×33 centímetros. 2. Calienta las pasitas junto con el agua en una olla hasta y deja que hierva durante 10 minutos. Retira del fuego y añade la mantequilla, azúcar blanca y azúcar mascabado. Mezcla y deja enfriar. 3. Mientras, mezcla la harina, sal, canela y bicarbonato en un tazón. Añade las pasitas con agua y las nueces. Mezcla hasta tener una masa homogénea. 4. Vierte la masa en el molde y hornea hasta que al meter un palillo, éste salga limpio, de 35 a 45 minutos aproximadamente.

