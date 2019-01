Betún de chocolate semi-amargo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Betún de chocolate semi-amargo con crema que puede también utilizarse rellenar trufas de chocolate. Súper fácil de preparar. Ingredientes 2 tazas de crema para batir

570 gramos de chocolate semi-amargo Cómo hacerlo 1. Parte el chocolate en pedacitos y colócalo sobre un tazón de acero inoxidable. 2. Calienta la crema a fuego medio-alto en una olla, mezclando constantemente hasta que suelte el hervor. Retira inmediatamente del fuego y vierte la crema sobre el chocolate. 3. Mezcla hasta que el chocolate esté completamente derretido y tengas una mezcla homogénea. Deja enfriar completamente y refrigera. Puedes recalentar el betún a baño María sin dejar que el agua hierva.

