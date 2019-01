Betún de coco y nuez Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Betún de leche con coco seco, nuez y un toque de vainilla. Una receta fácil de preparar, ideal para diferentes tipos de pasteles, especialmente de chocolate. Ingredientes 1 taza de leche evaporada

1 taza de azúcar blanca

3 yemas de huevo

1/2 taza de mantequilla

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 1/2 tazas de coco seco rallado

1 taza de nueces molidas Cómo hacerlo 1. Calienta la leche junto con el azúcar, yemas, mantequilla y vainilla en una olla a fuego medio. Cocina, mezclando frecuentemente, hasta que se espese. Retira del fuego e incorpora el coco y nueces.

