Pastel de 10 capas con cajeta Tiempo Total 4 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 10 capas de pastel con una consistencia de galleta, cubiertas con cajeta o dulce de leche y con un toque de brandy. Ingredientes 4 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

7/8 taza de mantequilla

3 yemas de huevo

1 taza de leche 2 latas (397 gramos cada una) de leche condensada

1 taza de nuez de castilla

1/4 taza de brandy

1/4 taza de agua Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Mezcla lal harina y polvo para hornear. 2. Bate la mantequilla en un tazón, hasta que se acreme. Sin dejar de batir, agrega las yemas de huevo una por una. Continúa batiendo y poco a poco agrega la mezcla de harina alternando con la leche hasta tener una pasta firme, semejante a la masa para galletas. 3. Divide la masa y forma 10 bolas. Aplánalas y forma 10 círculos de 23 centímetros de diámetro. Colocalas sobre charolas para hornear y pícalas con un tenedor. 4. Hornéalas de 10 a 12 minutos o hasta que se doren. Retíralas del horno y déjalas enfriar. 5. Mientras tanto, prepara el betún de cajeta. Coloca las latas de leche condensada (sin abrirlas) en una olla y cúbrelas con agua. Hiérvelas durante 3 horas, asegurándote de que siempre tengan suficiente agua. Retira las latas del fuego y déjalas enfriar de 10 a 15 minutos. Mezcla el brandy y el agua en una taza medidora. 6. Coloca una capa de galleta en un platón, rocíala con la mezcla de brandy, cúbrela con cajeta y espolvoréala con nuez. Repite el procedimiento hasta terminar con las capas de pastel Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

