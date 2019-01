Helado de ron con pasas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 3 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Helado cremoso de leche con ron, pasas y un toque de vainilla. Esta receta casera es fácil y deliciosa. Ingredientes 1 litro de leche

1/2 cucharadita de vainilla

5 yemas de huevo

2/3 taza de azúcar

1/2 taza de pasas

2 cucharadas de ron

2 claras de huevo Cómo hacerlo 1. Calienta la leche con la vainilla en una cacerola a fuego bajo, hasta que hierva. Retira del fuego. 2. Aparte, bate muy bien las yemas de huevo con el azúcar, hasta que el azúcar se haya disuelto. Agrega poco a poco mitad de la leche caliente, batiendo con un batidor de globo para integrar perfectamente. Vierte dentro de la cacerola con el resto de la leche caliente y sigue batiendo con el batidor de globo. 3. Regresa la cacerola al fuego y calienta la mezcla, sin dejar de mover, hasta que se espese. Retira del fuego y sigue moviendo hasta que se enfríe completamente para evitar que forme nata. Incorpora las pasas y el ron, y mezcla bien. 4. Bate aparte las claras de huevo hasta que formen picos firmes, y envuélvelas en la mezcla del helado. 5. Vierte la mezcla de ingredientes dentro de un molde frío. Mete al congelador y empieza a checar tu helado después de los primeros 20 minutos. Cuando las orillas empiecen a congelarse, saca del congelador y bate con una batidora eléctrica para deshacer los cristales de hielo. Esto te ayudará a producir un helado más suave y cremoso. Regresa al congelador y repite el procedimiento cada 30 minutos, entre 4 y 5 veces, hasta que el helado esté completamente congelado. Si por alguna razón el helado se endurece demasiado muy rápidamente, colócalo dentro del refrigerador y permite que se suavice un poco antes de batirlo y seguir con el procedimiento.

