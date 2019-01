Helado de elote Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Este helado se prepara con crema, leche, azúcar y, por supuesto, elotes cocidos y recién desgranados. Ingredientes 3 elotes tiernos

1 kilo de crema entera de vaca, congelada

1 litro de leche de vaca

1. Calienta suficiente agua en una olla a fuego alto. Cuando empiece a hervir, agrega los elotes, cocina durante 5 minutos, escurre y deja enfriar. 2. Divide los ingredientes en dos o tres partes iguales según la capacidad de tu licuadora. Deja que se descongele un poco la crema y licúala con la leche, luego agrega los granos de elote (desgrana el elote justo al momento de agregarlo a la licuadora ya que si lo desgranas antes se deshidrata y pierde sabor). Sigue licuando y añade el azúcar. Licua entre 7 y 10 minutos más, hasta obtener la consistencia de helado. No batas de más porque entonces se convertirá en un licuado. 3. Vierte el helado dentro de un molde de metal y congela durante 12 horas.

