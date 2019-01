Cocada de jícama envinada Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta cocada se prepara con jícama en lugar de coco y lleva vino de Jerez, nueces y almendras picadas. Ingredientes 1/2 kilo de jícama, pelada y rallada

2 tazas de azúcar

1 taza de leche

4 yemas de huevo

1/4 de taza de vino de Jerez

1 taza de nueces picadas

1/2 taza de almendras picadas Cómo hacerlo 1. Coloca la jícama en una cacerola a fuego alto y cocina, sin tapar, hasta el jugo de la fruta se haya evaporado. 2. Disuelve el azúcar en la leche, vierte sobre la jícama y cocina a fuego moderado, sin dejar de mover, hasta que se haya espesado tomando el aspecto de la cocada. 3. Bate ligeramente las yemas con el jerez y vierte sobre la “cocada”; cocina durante un par de minutos más. Retira del fuego y permite que se enfríe, luego envuelve las nueces y las almendras. 4. Vierte la cocada dentro de un molde refractario cuadrado y refrigera hasta que esté firme. Corta en cuadros y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.