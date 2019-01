Pastel de chocolate con jocoque Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 48 La combinación de cocoa, jocoque y nueces es irresistible en este riquísimo pastel de chocolate que, además, es fácil y rápido de preparar. Se hornea en una charola y no en un molde. Ingredientes Para el pastel 2 tazas de azúcar blanca

2 tazas de harina

1 taza de mantequilla

1 taza de agua

3 cucharadas de cocoa

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 taza de jocoque

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla Para el betún 1/2 taza de mantequilla

3 cucharadas de cocoa natural

5 cucharadas de leche

1 caja (de 454 gramos) de azúcar glass

Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa una charola para hornear con bordes de 28 x 43 centímetros. 2. Coloca el azúcar y harina en un tazón grande. 3. Calienta la mantequilla, agua y cocoa en una olla fuego medio, moviendo frecuentemente hasta que la mantequilla se haya derretido formando una mezcla homogénea. Vierte dentro del tazón con la harina y el azúcar; bate bien. Sin dejar de batir, agrega el bicarbonato, jocoque, huevos y vainilla. Vierte la masa en la charola engrasada. 4. Hornea hasta que al insertar un palillo éste salga limpio, entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Saca el pastel del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla. Pastel: 6. Calienta la mantequilla, cocoa y leche en una olla pequeña a fuego medio, moviendo frecuentemente hasta que la mantequilla se derrita y todos los ingredientes se hayan integrado. Retira del fuego, agrega el azúcar glass y bate hasta tener una mezcla homogénea. Agrega las nueces y vierte sobre el pastel ya frío. Betún:

