Puré de membrillo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Simplemente membrillos frescos hechos puré y endulzados con azúcar. Disfrútalo sobre postres o una rebanada de pan tostado. Ingredientes 1 kilo de membrillos, pelados, sin corazón y en cubos

1/2 kilo de azúcar Cómo hacerlo 1. Coloca los membrillos en una olla, cubre con agua y deja que hiervan durante 10 minutos o hasta que puedas cortarlos fácilmente con una cuchara. Deja enfriar un poco y licua con un poco de agua, solo la suficiente como para molerlos fácilmente. Desecha el resto del agua en que se cocieron. 2. Regresa el puré de membrillo a la olla, agrega el azúcar y cocina a fuego moderado, moviendo de vez en cuando, hasta tener un puré dulce y espeso, aproximadamente 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.