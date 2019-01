Flan de tuna con cajeta Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Puré de tunas blancas, huevos, dos tipos de leche y un toque de vainilla. Prueba esta receta original durante la temporada de tuna. Ingredientes 1 taza de cajeta

3 tunas blancas, peladas y troceadas

4 huevos enteros

1 lata (395 gramos) de leche condensada

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

1 cucharada de extracto de vainilla

1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). Vierte la cajeta dentro de una flanera o molde refractario, cubriendo todo el fondo. 2. Muele las tunas en la licuadora o procesador de alimentos hasta hacerlas puré. Pasa por un cedazo fino y desecha las semillas. 3. Licua el puré de tuna con los huevos, leche condensada, leche evaporada, vainilla y azúcar, hasta tener un licuado homogéneo. Vierte dentro del molde con la cajeta. 4. Hornea a baño María, sin tapar, durante 1 hora, hasta que se haya cuajado. Deja enfriar completamente antes de desmoldar.

