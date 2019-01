Helado de licor de naranja Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Esta receta mezcla leche condensada y crema para batir con licor de naranja. Si lo deseas, puedes sustituir el licor de naranja por otro licor de tu preferencia. Ingredientes 1 lata (397 gramos) de leche condensada

600 mililitros de crema para batir

240 mililitros de licor de naranja (ej. Grand Marnier®) Cómo hacerlo 1. Asegúrate de que todos los ingredientes estén fríos antes de empezar. Bate la crema a punto de nieve y cuidadosamente incorpora la leche condensada y el licor. Revuelve y mete al congelador. 2. Si lo deseas puedes agregar más licor, pero recuerda que mucho alcohol puede evitar que el helado se congele.

