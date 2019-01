Flan de vainilla con frutas Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Este delicioso flan se prepara fácilmente con polvo para flan sabor vainilla y coctel de frutas en almíbar. Ingredientes 2 paquetes (35 gramos cada uno) de polvo para preparar flan (con caramelo)

1/8 de cucharadita de canela molida en polvo

1 litro de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

1. Vierte el caramelo de los paquetes del flan dentro de una flanera o refractario de vidrio, cubriendo completamente el fondo. 2. Coloca en una cacerola el polvo para flan, canela, leche y vainilla. Mezcla muy bien y cocina a fuego moderado, sin dejar de mover, hasta que suelte el hervor. Apaga e incorpora el coctel de frutas. Deja entibiar y vierte dentro del molde con el caramelo. 3. Refrigera hasta que se haya cuajado.

