Flan de cacahuate Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Delicioso flan de cacahuate sin sal con dos tipos de leche y huevo. Fácil de preparar en cuestión de minutos. Ingredientes 1 taza de azúcar

1 taza de cacahuates sin sal

1 sobre (35 gramos) de polvo para flan

1 lata (396 gramos) de leche condensada

2 tazas de leche entera

1. Calienta el azúcar en una cacerola pequeña, sin dejar de mover, hasta que se haya derretido. Deja de mover y espera a que tome un tono café dorado. Retira inmediatamente del fuego y vierte dentro de una flanera, distribuyéndolo uniformemente en el fondo de la misma. Deja que se endurezca. 2. Licua los cacahuates con el polvo para flan, leche condensada, leche entera y huevos. Vierte dentro de la flanera con el caramelo ya duro. Cuece a baño María durante 45 minutos o hasta que se haya cuajado. Deja enfriar y desmolda.

